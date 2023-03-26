VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump, 2024 başkanlık seçimleri için ilk büyük mitingine Texas'tan başladı
Filistin: Mescid-i Aksa baskını İsrail'in ateşkes iddialarını yalanlıyor
YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Malatya'da depremde ağır hasar gören cami ve minaresi iş makinesiyle yıkıldı
Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere sağlık hizmetini sürdürüyor
Hatay'da devlet hastanesinin inşası için çalışmalar 24 saat esasına göre sürüyor
26 Mart 2023 Pazar 18:17:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 18:17:00

Malatya'da depremde ağır hasar gören cami ve minaresi iş makinesiyle yıkıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Malatya'da, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Meydanlık Camisi ve minaresi iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Depremlerde ağır hasar gören Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'ndeki Meydanlık Camisi iş makinesiyle yıkıldı.

Cami imamı Yasin Alsancak, ilk depremde hasar gören caminin ikinci depremde ağır hasar aldığını belirterek, "İki hafta sonra da caminin bir bölümü yıkıldı. Ağır hasar aldığından dolayı bugün ekipler geldi. Yıkım sonrası namaz kılmak için de çadır getirdik. Çadırı kurup namazlarımıza, ibadetlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Etiketler : Kahramanmaraş malatya deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX