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01 Aralık 2023 Cuma 03:35:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 03:35:00

Malatya'da 4.8 şiddetinde deprem

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelen verilere göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesi merkezinde saat 03.18'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Etiketler : deprem Akçadağ Malatya
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