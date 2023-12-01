Malatya'da 4.8 şiddetinde deprem
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelen verilere göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesi merkezinde saat 03.18'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 1, 2023
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-12-01
Saat:03:18:49 TSİ
Enlem:38.37028 N
Boylam:37.61 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/g2XNwZdAHq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi