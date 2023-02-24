Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 23.25'teki deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.
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