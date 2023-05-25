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25 Mayıs 2023 Perşembe 18:24:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 18:24:00

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Etiketler : malatya deprem afad
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