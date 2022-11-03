Yeme içme dünyasının yeni yıldızı Mustafa Ömer Yangın kimdir?

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03 Kasım 2022 Perşembe 11:03:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 11:03:00

Malatya Sofrası'nın 4'üncü kuşak temsilcisi Mustafa Ömer Yangın kimdir?

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42 Maslak Plaza'nın içinde hizmet veren Hacı Ahmet Malatya Sofrası 1942 adlı restoranın dördüncü kuşak temsilcisi Mustafa Ömer Yangın, şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Paylaşımları beğeni rekorları kıran genç işletmecinin hayatı merak ediliyor. İşte Mustafa Ömer Yangın hakkında bilinmeyenler...

Mustafa Ömer Yangın, babasının dedesi tarafından 1942 yılında kurulan restoranın günümüzdeki temsilcisi. 42 Maslak Plaza'nın içinde hizmet veren Hacı Ahmet Malatya Sofrası 1942 adlı restoranın her detayıyla yakından ilgilenen, hem mutfağa girip yemekler hazırlayan hem de mekâna gelen misafirleri ağırlayan Yangın, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

MALATYA LEZZETLERİNİ SOSYAL MEDYADA TANITIYOR

Yeme-içme dünyasının son yıldızı Mustafa Ömer Yangın, sosyal medya hesaplarında mesleğiyle ilgili paylaşımlar yapıyor. Malatya lezzetlerini hazırlarken çektiği videoların yanı sıra esprili paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan genç iş adamının hayatı takipçileri tarafından merak ediliyor.

İŞ VE OKUL BİR ARADA

Mustafa Ömer Yangın, 16 Ocak 1991 tarihinde Malatya'da doğdu. Sema-Nuri Osman Yangın çiftinin ilk çocuğu olan Yangın'ın bir kız kardeşi var. İlkokul dördüncü sınıfa kadar Malatya'da okuyan genç iş adamı, 5'inci sınıftan itibaren eğitimine İstanbul'da devam etti. Bağcılar Lisesi'nin ardından Şişli Meslek Yüksekokulu'nda İşletme okumaya başlayan Mustafa Ömer Yangın, iş yaşamının yanı sıra eğitim hayatına da devam ediyor.

ÜNLÜLER BU RESTORANIN MÜDAVİMİ

Henüz 6-7 yaşında küçük bir çocukken gidip gelmeye başladığı aile restoranının bugün başına geçen Mustafa Ömer Yangın, Instagram hesabının yanı sıra blog sayfasında da yöresel yemeklerle ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Sanat dünyasının ünlü isimlerinin de müdavimi olduğu Hacı Ahmet Malatya Sofrası 1942'de memleketinin en leziz yemeklerini sunan Yangın'ın hayali, Malatya lezzetlerini dünyaya tanıtmak.

Etiketler : Mustafa Ömer Yangın 16 Ocak 1991 Sema-Nuri Osman Yangın
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