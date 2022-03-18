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18 Mart 2022 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:18 Mart 2022 Cuma 15:30:00

Maketli antrenmanla şampiyonluk

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Bayburt'un Demirözü ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Beyzanur Akkuş, 3 yıl önce başladığı güreşte, ilçede kendi kategorisinde sporcu olmadığı için kilosuna uygun güreş mankeniyle eğitim aldı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Beyzanur Akkuş, 3 yıl önce başladığı güreşte, ilçede kendi kategorisinde sporcu olmadığı için kilosuna uygun güreş mankeniyle eğitim aldı.

2020'de katıldığı Türkiye Okullar Arası Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Beyzanur, bu yıl aynı organizasyonda Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi de milli takım formasını hedefliyor.

Etiketler : Maketli antrenmanla şampiyonluk Bayburt Beyzanur Akkuş
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