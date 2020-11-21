Makbule Sarı cinayetinde yeni gelişme! 1 çuval fındık için öldürmüşler

14 Kasım tarihinde Korgan ilçesi Sarıaliç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinde tek yaşayan Makbule Sarı elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanarak çuvala konulduğu ve çuvalın da dikilerek, ölüme terk edildiği, evinde ise hırsızlık amaçlı olduğu düşünülen eşyaların kurcalandığı fark edildi. Yapılan çalışma sonrası evden döviz ve televizyonun çalındığı bilgisine ulaşılırken, ekipler konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DOMUZ BAĞI İLE ÖLÜME TERK ETMİŞLERDİ

Feci şekilde öldürülen yaşlı kadının katillerini bulmak adına başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu ekipler bazı delillerin üzerinde yoğunlaştı. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, Korgan Savcılığı, polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında 100'ü aşkın güvenlik kamerası incelendi. Jandarma ve polis ekip yaptığı geniş çaplı soruşturma sonucu, olayla ilgilisi olduğu düşünülen 2 şüpheli yakalandı.

OLAYDA KULLANILAN ELDİVEN BULUNDU

Yaklaşık 1 haftalık çalışmanın ardından ekipler, olay günü de kullanılan eldiveni ele geçirdi. Dayı ve yeğen oldukları öğrenilen Hayrettin G. ile Serkan U. isimli şüphelileri tespit eden ekipler, zanlılardan birisini Aksaray, diğerini ise Fatsa'da yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik önlemleri ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Fatsa Adliyesi'nde sevk edildi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen dayı Hayrettin G. ile yeğeni Serkan U. olaydan bir gün önce Korgan'da fındık bahçesinde çalıştıkları esnada yaşlı kadının yanlarına gelerek kendilerinden kışlık odun satın aldığını, daha sonra araç kiralayarak kadının evine gittiklerini anlattılar. Yaşlı kadının, 600 TL parasını, televizyon, telefon ve bir çuval fındığını çaldıktan sonra televizyonu çöpe atıp fındığı ise sattıklarını iddia eden zanlılar, kadına ait cep telefonunu ise bir araziye attıklarını belirtti.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.