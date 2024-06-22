Makarnacı açtıran tarif!

Ev yapımı makarna, hazırlaması tüketmesi kadar keyiflidir. Makarnayı yapmak için makarna yapma makinesine ihtiyacınız yok. Oklavayla da aynı sonuca vardığınızı göreceksiniz. Hamur açma sırasında büyük kas gücüne ve büyük bir azime ihtiyacınız var. Makarna hamurunun açıldıktan sonra kendini toplayarak eski halini alacağını söyleyelim. Bu sebeple makarna açma makinenizin olması iyi olacaktır.

Malzemeler

200 g semolina un yoksa sade un

3 g tuz

10 ml zeytinyağı

2 adet yumurta

Yapılışı

Derin bir karıştırma kabına semoline ya da normal unu ekleyerek başlayın. İçerisine tuz zeytinyağı ve yumurtaları da ekleyin. Sert bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin. Yoğurulan hamurun üstüne bez sererek dinlenmesini sağlayın. Yarım saat bekleyen hamurları iki parçaya bölerek sert bir zemine alın. Makarna makinesi ya da oklava ile şekil vermeye başlayın. (Oklava kullananların hamuru ince açması daha iyi olacaktır.)Açmış olduğunuz makarnaların üzerine az miktarda un serptikten sonra Tuzlamış olduğunuz kaynar suya makarnalarınızı ekleyin. Dilediğiniz sos ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...