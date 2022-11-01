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01 Kasım 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 15:30:00

‘Mahmuzlu incir kuşu' heyecanı

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Şimdiye kadar ülkemizde 5 ilde gözlemlenen çoğunlukla Hatay'da rastlanan 'mahmuzlu incir kuşu' ilk kez Antalya'da görüntülendi.

Şimdiye kadar ülkemizde 5 ilde gözlemlenen çoğunlukla Hatay'da rastlanan 'mahmuzlu incir kuşu' ilk kez Antalya'da görüntülendi. Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan kuş gözlemcisi ve veteriner hekim Gökçe Coşkun "Bu kuşu önceki senelerde Antalya'da çok aramış ama bulamamıştık. Pazar günü sıradan bir gözlem yaparken davranışı farklı olduğu için fotoğrafladım" dedi.

Etiketler : Mahmuzlu incir kuşu Gökçe Coşkun Antalya Kuş Gözlem Topluluğu
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