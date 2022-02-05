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05 Şubat 2022 Cumartesi 00:20:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 00:20:00

Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin görüntülere yayın yasağı

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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine yayın yasağı getirildi.

Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirildi.

Bahse konu olayla ilgili yorum, tartışma, eleştiri, bilgilendirme içerikli haberlerin ise yapılabileceği kaydedildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 12 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

OLAY

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuş, ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

Etiketler : mahmutyazıcıoğlu cinayeti yeşilköy balıkçılar çarşısı şafak mahmutyazıcıoğlu yayın yasağı
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