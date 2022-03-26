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26 Mart 2022 Cumartesi 17:31:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 17:31:00

Mahalleliden ilginç yöntem: Kaya parçasını yakarak kırdı

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Samsun'da Vezirköprü Bahçesaray Mahallesi Kuzualan Sokağa giden yolda bulunan kaya parçası arabaların altına zarar vermeye başlayınca Tahsin Özmarun kayayı kırmak istedi.

Samsun'da Vezirköprü Bahçesaray Mahallesi Kuzualan Sokağa giden yolda bulunan kaya parçası arabaların altına zarar vermeye başlayınca Tahsin Özmarun kayayı kırmak istedi. Kaya parçasını kazma-kürekle kıramayınca, ateş yakıp su dökerek kırmayı başardı.

Etiketler : samsun vezirköprü kaya parçası
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