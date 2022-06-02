Bir tişört aldı, bilgileri ifşa oldu

Mağazaya 200 bin TL'lik dava açtı! Bir tişört aldı, bilgileri ifşa oldu

TELEFON VE MESAJ YAĞMURU!

Veteriner hekim Tuğana Gökçe Karakaş, 23 Kasım 2017'de ünlü bir giyim mağazasına ait internet sitesine isim, soyad ve cep telefonu bilgilerini girerek üye oldu, alışveriş yaptı. İddiaya göre bir gün sonra Karakaş'ın cep telefonuna tanımadığı kişiler tarafından mesajlar ve aramalar geldi. Adresinin ve cep telefonunun sitede görüldüğünü öğrenen Karakaş, firmayı aradı.

FİRMA ÖZÜR DİLEDİ, HATA DEVAM ETTİ

Ünlü giyim mağazası, sorunun sistemsel hatadan kaynaklandığını ve kişisel verilerinin silindiğini belirterek özür olarak da hediye çeki verecekleri söyledi. Ancak Karakaş'ın bilgileri siteden silinmedi. Günlerce farklı saatlerde yüzlerce kişiyle muhatap olmak zorunda kalan genç kadın, İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Karakaş, 200 bin lira manevi tazminat talep etti.

BAŞKASININ SİPARİŞLERİ KENDİSİNE GELDİ



Karakaş, dava dilekçesinde mağazanın sitesindeki sipariş bölümünde kendi bilgileri gözüktüğü için tanımadığı onlarca kişinin paketinin kendisine gönderildiğini, bunları kendi çabasıyla iade ettiğini belirtti.

HEDİYE ÇEKİ GÖNDERDİK FAZLASINI İSTEMESİN!



Giyim mağazasının avukatları, sistemsel hatadan dolayı yaşanan sorun nedeniyle işletmeye 100 bin TL idari para cezası kesildiğini bildirdi. Firma, genç kadına hediye çeki tanımladıklarını ancak kendisinin firmayı daha zor duruma düşürmeye çalıştığını savunarak davanın reddini istedi.