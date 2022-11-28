28 Kasım 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 15:30:00
Mağarada 8 saat süren tırmanış
Antalya'nın Altınbeşik Mağarası'nın derinliklerine araştırma tırmanışı yapıldı.
Antalya'nın İbradı ilçesindeki Türkiye'nin en büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'nın derinliklerine araştırma tırmanışı yapıldı. 8 saat süren tırmanış sırasında eşsiz manzara da fotoğraflandı.
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