Maden şehidinin bebeği babasının adı ile yaşayacak
Kaynak: TRT Haber
Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden 41 isimden biriydi Selçuk Ayvaz. O elim kaza olmasaydı patlamadan bir hafta sonra doğan bebeğini kucağına alacaktı. Ama Ayvaz ailesinin evine bebek sevincinden önce ölüm acısı düştü. Şehit madencinin oğlu o acı günden bir hafta sonda dünyaya geldi. Adı, Selçuk Sungur oldu.
Oğlunu kucağına alamadı ama adı evladında yaşayacak.
Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybetti Selçuk Ayvaz. Üçüncü çocuğunu kucağına almasına sadece bir hafta vardı.
Bebeği dünyaya geldi, Selçuk Sungur adı verildi.
Selçuk Ayvaz, patlamanın olduğu gün izne ayrılacaktı
33 yaşındaki Selçuk Ayvaz, üçüncü kez baba olmanın heyecanını yaşayacaktı.
Son mesaisine gittiği gün aslında izne ayrılacaktı. Ama olmadı.
Ayvaz ailesinin evine bebek heyecanından önce ölüm acısı düştü. Oysa yeni doğacak bebeğinin ismi bile hazırdı, Sungur adını verecekti oğluna.
BABASININ ADI İLE YAŞAYACAK
Aileye taziyeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "babasının adı ile doğsun" demişti...
23 Ekim'de hayata gözlerini açtı "Selçuk Sungur" bebek.
- İstanbul Havalimanı kulesi meme kanserine dikkat çekmek için pembeye büründü
- Maden şehidinin bebeği babasının adı ile yaşayacak
- Gürpınar açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
- Eskişehir'de çocuk oyun parkına yakılarak zarar verildi
- Hastalığına çare ararken İngilizce öğrendi
- SKUTER KAZALARINA 'TERS ÇİZGİ' ÖNERİSİ