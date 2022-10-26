Maden şehidinin bebeği babasının adı ile yaşayacak

Maden şehidinin bebeği babasının adı ile yaşayacak

Oğlunu kucağına alamadı ama adı evladında yaşayacak.

Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybetti Selçuk Ayvaz. Üçüncü çocuğunu kucağına almasına sadece bir hafta vardı.

Bebeği dünyaya geldi, Selçuk Sungur adı verildi.

Selçuk Ayvaz, patlamanın olduğu gün izne ayrılacaktı

33 yaşındaki Selçuk Ayvaz, üçüncü kez baba olmanın heyecanını yaşayacaktı.

Son mesaisine gittiği gün aslında izne ayrılacaktı. Ama olmadı.

Ayvaz ailesinin evine bebek heyecanından önce ölüm acısı düştü. Oysa yeni doğacak bebeğinin ismi bile hazırdı, Sungur adını verecekti oğluna.

BABASININ ADI İLE YAŞAYACAK

Aileye taziyeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "babasının adı ile doğsun" demişti...

23 Ekim'de hayata gözlerini açtı "Selçuk Sungur" bebek.