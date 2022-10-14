Maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlattıldı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınfam yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.

MADEN OCAĞINDA PATLAMA

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, Emniyet, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.