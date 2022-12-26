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26 Aralık 2022 Pazartesi 18:28:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 18:28:00

Maden ocağında karbonmonoksit gazından etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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Çorum'un İskilip ilçesindeki bir maden ocağında çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 6 işçi hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Çomu köyündeki bir maden ocağında sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale eden işçilerden 6'sı karbonmonoksit gazından etkilendi.

Diğer işçiler tarafından madenden çıkartılan Adil Arık, İsmail Bayram, Veysel Bahadır, Abdullah İpek, Yılmaz Filiz ve Recep Şahin, maden işletmesine ait araçlarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden 4'ü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Maden ocağındaki yangın işçiler tarafından söndürüldü.

Etiketler : Çorum Maden ocağı yangın
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