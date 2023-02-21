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21 Şubat 2023 Salı 15:30:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 15:30:00

Maden işçilerini unutmadı

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Şarkıcı Elif Buse Doğan 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a gitti.

Şarkıcı Elif Buse Doğan 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a gitti. İlk olarak AFAD çadırlarındaki miniklerle bir araya gelen şarkıcı, daha sonra asrın felaketinde çalışmalara katılan madencilerle buluştu. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarındaki önemli katkılarıyla alkış alan madencilerle çekildiği fotoğrafını, "İyi ki varsınız" diyerek paylaştı.


Etiketler : Maden işçilerini unutmadı Şarkıcı Elif Buse Doğan AFAD

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