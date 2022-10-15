Maden işçilerinden geriye hatıraları kaldı
Gözyaşları arasında uğurlanan madencilerin hepsi arkasında farklı anılar, farklı hikayeler bıraktı. Kimi yeni evlenmişti, kimi 1 hafta önce baba olmuştu. İşte omuz omuza çalışırken patlamada hayatlarını kaybeden madencilerin hikayeleri...
Yerin onlarca metre altında çalışıyorlardı . Alınlarında ter, yüzlerinde kömür karası vardı.
Maden kazasında hayatlarını kaybettiler. Hikayeleri farklıydı ama, kaderleri aynı oldu. Onlardan geriye sosyal medya hesaplarında paylaştıkları anıları kaldı.
Aziz Köse, henüz bir hafta önce baba olmuştu. Geride bebeğini kucağına aldığı bu fotoğraf karesi kaldı.
AİLELERİNİN GÖZÜ YAŞLI
Murat Ergin de arkasında gözü yaşlı bir eş ve iki kız çocuğu bıraktı. Çocuklarına olan düşkünlüğü onlarla çekildiği fotoğraflara yansıyordu.
Fikret Kansız, 3,5 ay önce evlendi. Kazada yaşamını yitirmeseydi, 2 hafta sonra ailesiyle doğum gününü kutlayacaktı.
Ve iki arkadaş Rahman Özçelik ile Gürdal Serenli... Yerin metrelerce altında omuz omuza çalışıyorlardı. Bir mesai sonrası poz verdiler. Yüzlerinde emeğin izi, kömür tozu ile.
OMUZ OMUZA ÇALIŞIYORLARDI
Fotoğrafta yoklar ama Gökhan Mercan ile Mustafa Yıldırım ile de arkadaştılar.
Aynı köyün gençleriydi onlar. Lakapları "Ayrılmaz dörtlü"ydü. Aynı kazada can verdiler.
Ramazan Özer kısa süre önce nişanlandı. Düğün hazırlığı yapıyordu.
GERİYE HATIRALAR KALDI
Rasim Bulut henüz 25 yaşındaydı, bir de oğlu vardı. Patlamadan saatler önce çektiği bu kare, 1 yaşındaki oğlu ile son fotoğrafı oldu. Oğlu ile vakit geçirdiği anlar geriye kaldı.
Yasin Çelik de paylaştığı bu fotoğrafa, "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" notunu düştü.
Ercan Akdeniz, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşalı çok olmamıştı.
Altında bir not vardı; "Bir gün her şey fotoğraflarda kalacak.
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