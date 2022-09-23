Madalya avcısı müdür
Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, başantrenör Ahmet Çınar gözetiminde Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, hazırlıklarını sürdürüyor.
İtalya'da 25 Eylül'de başlayacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, başantrenör Ahmet Çınar gözetiminde Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, hazırlıklarını sürdürüyor. Çalıştırdığı takıma bu güne kadar uluslararası maçlarda 59 madalya kazandıran Çınar'ın hedefi İtalya'da madalya sayısını 70'e çıkarmak.
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