Maçka-Taşkışla Teleferik hattı hava muhalefeti nedeniyle kapatıldı

Üsküdar, Kadıköy, Mecidiyeköy, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Fatih, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Bakırköy, Bahçelievler ve Bayrampaşa başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve lodos etkili oldu.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı