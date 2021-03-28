Lübnanlı Sıla'dan Türkçe dersi

Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ın birçok bölgesinde 9 yılı aşkın süredir çeşitli kültürel etkinlikler yürüten Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE), salgın sürecinde çevirim içi kurslarla binlerce kişiye Türkçe öğretmeye devam ediyor. Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yaşayan Fransızca Öğretmeni Nadin Kurdi, YEE'nin dijital ortamdaki kurslarına ilgi duyan binlerce Lübnanlı'dan sadece biri.

İSTİKLAL MARŞINI DA OKUYOR

Kurdi, salgın sürecinde 5 yaşındaki kızı Sıla ile YEE'nin başlattığı çevrim içi kurslara katılarak Türkçe de öğrenmiş. Türkçeye olan ilgisi ve başarısıyla annesini geride bırakan küçük Sıla, şimdi YouTube kanalında Araplara Türkçe öğretiyor. Binlerce takipçisi olan Sıla'nın "Sila's Activities" adlı kanalında Türk bayrağı önünde İstiklal Marşı'nı okuduğu video dikkati çekiyor.

7 ay önce Türkçe öğrenmeye başladığını belirten Nadin Kurdi, kızı Sıla'nın da derslerde kendisine eşlik ettiğini anlattı. Kurdi, kızı Sıla ile yaptıkları plan doğrultusunda her hafta renkler, sayılar ve sıfatlar gibi öğretici basit Türkçe videolar hazırlayarak bunları açtıkları YouTube kanalına yüklediklerini dile getirdi.