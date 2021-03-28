  • BIST
    1391.45
  • Dolar
    8,0814
  • Euro
    9,5400
  • Altın
    448,5360
İstanbul
2 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
FETÖ içerisindeki çatlak büyüyor!
İki ülke arasında gerilim: Washington, Tel Aviv'i kandırdı
Biden, ''Çok korkunç ve şok edici'' diyerek sinyali verdi
Merkel uyardı: Fazla vaktimiz yok, harekete geçilmezse...
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak yağış geliyor
‘Yana Yana' heyecanı
Duruş bozukluğu psikolojiyi de bozuyor!
Pandemide çocukların öfke davranışları arttı
Uyku apnesi tansiyonu tetikleyebilir
Yemek borusunda da varis olur
Akdeniz Diyeti ile D vitamini depolayın
Günlük burç yorumları
Endonezya'daki terör saldırısına kınama
Facebook'a 'Dijital Totalitarizm' suçlaması
Lübnanlı Sıla'dan Türkçe dersi
Sığırcık kuşlarının gösterisi nefes kesti
Dışişleri Bakanı, Türk iş insanları ile bir araya geldi
28 Mart 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe!
Paşinyan istifa tarihini duyurdu
SGK prim yapılandırmasının ilk ödemesi için son tarih 31 Mart
"Yeter oğlum gel devletine teslim ol"
Başkan Erdoğan söz vermişti... Bosna Hersek'e ulaştı
Kurtarma çalışmaları sürüyor
28 Mart 2021 Pazar 22:29:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 09:11:00

Lübnanlı Sıla'dan Türkçe dersi

ABONE OL

5 yaşındaki Sıla Kurdi, online Türkçe eğitimi alan annesinin yanında Türkçe'yi öğrendi. Sonra da annesine açtırdığı YouTube kanalından renkler, sayılar ve sıfatlar gibi öğretici basit videolar çekerek Türkçe dersler vermeye başladı.

Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ın birçok bölgesinde 9 yılı aşkın süredir çeşitli kültürel etkinlikler yürüten Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE), salgın sürecinde çevirim içi kurslarla binlerce kişiye Türkçe öğretmeye devam ediyor. Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yaşayan Fransızca Öğretmeni Nadin Kurdi, YEE'nin dijital ortamdaki kurslarına ilgi duyan binlerce Lübnanlı'dan sadece biri.

İSTİKLAL MARŞINI DA OKUYOR

Kurdi, salgın sürecinde 5 yaşındaki kızı Sıla ile YEE'nin başlattığı çevrim içi kurslara katılarak Türkçe de öğrenmiş. Türkçeye olan ilgisi ve başarısıyla annesini geride bırakan küçük Sıla, şimdi YouTube kanalında Araplara Türkçe öğretiyor. Binlerce takipçisi olan Sıla'nın "Sila's Activities" adlı kanalında Türk bayrağı önünde İstiklal Marşı'nı okuduğu video dikkati çekiyor.

7 ay önce Türkçe öğrenmeye başladığını belirten Nadin Kurdi, kızı Sıla'nın da derslerde kendisine eşlik ettiğini anlattı. Kurdi, kızı Sıla ile yaptıkları plan doğrultusunda her hafta renkler, sayılar ve sıfatlar gibi öğretici basit Türkçe videolar hazırlayarak bunları açtıkları YouTube kanalına yüklediklerini dile getirdi.

Etiketler : lübnanlı türkçe dersi istiklal marşı
Huysuz demek çok ayıp

Huysuz demek çok ayıp
İlk paylaşıma 12 bin yorum

İlk paylaşıma 12 bin yorum
Podyumlardan setlere transfer

Podyumlardan setlere transfer
FENOMENLER OYUNCULARDAN DAHA BAŞARILI

FENOMENLER OYUNCULARDAN DAHA BAŞARILI
Oğlunu 8 aydır görmüyor

Oğlunu 8 aydır görmüyor
Belgeselle role hazırlık

Belgeselle role hazırlık
Oyuncu aranıyor mesajlarına inanmayın!

Oyuncu aranıyor mesajlarına inanmayın!
10 yıllık pas gitti

10 yıllık pas gitti
Tasarımları 20 ülkede

Tasarımları 20 ülkede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER