VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Samuray kılıcı ile katledilmişti... Son yolculuğuna uğurlandı
Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı kapılarını açtı
Aeroflot'a yaptırım iddialarına Kremlin'den tepki
Avrupa Birliği kendisi açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Türkiye'nin benzinli ve dizel araçlara veda edeceği tarih belli oldu
Başkan Erdoğan: 81 ile 81 millet ormanı yapılacak
MEB'den açıklama geldi... Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
Rus savaş uçakları çocukları hedef aldı
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı
Lütfü Türkkan disipline sevk edilecek mi?
Son dakika haberi: Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
F-35, Su-35 derken gözler ona çevrildi!
Sezgin Tanrıkulu polis katilini böyle savunmuş
Körfez'le stratejik iş birliği
Yunan'dan Türkiye'ye alçak tehdit!
Türkkan tartışması tam gaz! AK Parti ile İYİ Parti Grup Başkanvekili tartıştı
TÜBİTAK desteğiyle hazırlanan ilk yerli kolza hibrit tohumu toprakla buluştu
Türkiye dahil 33 ülke mutabakata imza attı! 2040'a kadar süre verildi
HDP savunması Yargıtay'da!
Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye şartı
Fransa çaldıklarını 129 yıl sonra iade etti
Eren Kış-2 operasyonu başladı
Yunan gazetesine haddini bildirdi
TUŞAŞ Genel Müdürü Kotil noktayı koydu: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
11 Kasım 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 17:00:00

Lösemiyle savaşırken sergi açtı

ABONE OL

Lösemi tedavisi için Türkiye'yi tercih eden Ukraynalı Vladyslava Bilousova (20), tedavisi sırasında yaptığı resimlerle sergi açtı.

Lösemi tedavisi için Türkiye'yi tercih eden Ukraynalı Vladyslava Bilousova (20), tedavisi sırasında yaptığı resimlerle sergi açtı. Vladyslava, "İleride lösemiyi yenip çizdiğim resimleri sergilemek istiyorum. Elde ettiğim geliri de lösemi hastalarının tedavisi için bağışlamak istiyorum" dedi.

Etiketler : Lösemiyle savaşırken sergi açtı Lösemi tedavisi Vladyslava Bilousova
Alkışlar en büyük hediyem

Alkışlar en büyük hediyem
İçimde yaşayan bir çocuk var

İçimde yaşayan bir çocuk var
Sete alışveriş molası verdi

Sete alışveriş molası verdi
Sevgilisini bırakıp kaçtı

Sevgilisini bırakıp kaçtı
Kalbini komşusuna kaptırdı

Kalbini komşusuna kaptırdı
Adımlar kanserli çocuklar için

Adımlar kanserli çocuklar için
Aşka geldi

Aşka geldi
Nazar ile dönüş

Nazar ile dönüş
Boynuz kulağı geçer

Boynuz kulağı geçer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER