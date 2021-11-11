Lösemiyle savaşırken sergi açtı

Lösemi tedavisi için Türkiye'yi tercih eden Ukraynalı Vladyslava Bilousova (20), tedavisi sırasında yaptığı resimlerle sergi açtı. Vladyslava, "İleride lösemiyi yenip çizdiğim resimleri sergilemek istiyorum. Elde ettiğim geliri de lösemi hastalarının tedavisi için bağışlamak istiyorum" dedi.