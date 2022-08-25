Lösemiyi yenip şampiyon oldu

AĞABEYİNE ÖZENİP BAŞLADI



Kocaeli'de yaşayan Ceren Akarsu, 7 yaşında yakalandığı lösemi hastalığını 5 yıl mücadele vererek yendikten sonra ağabeyine özenerek haltere başladı. Ağır hastalık atlatmasına rağmen kısa sürede Türkiye'deki şampiyonalarda başarı gösteren Akarsu, milli takıma seçildi.

17 yaşındaki Ceren Akarsu, "İkinci kez Avrupa şampiyonu olup Türk bayrağını dalgalandırdığım için mutluyum" dedi. Ceren, başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

TÜRKİYE'NİN HALTERDEKİ GURURU



Akarsu, geçen yıl Polonya'daki Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya elde etti. Akarsu, bu yıl da Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda koparma, silkme ve toplamda 2 altın ve bir gümüş madalya kazandı.