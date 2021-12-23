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23 Aralık 2021 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 19:00:00

Lösemiyi yenen Pamuk Prenses ve 7 Cüceler

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Adana'da lösemiye karşı verdikleri mücadeleyi kazanan 8 çocuk, "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" kostümü giyerek, tedavi gören arkadaşlarını ziyaret etti.

Adana'da lösemiye karşı verdikleri mücadeleyi kazanan 8 çocuk, "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" kostümü giyerek, tedavi gören arkadaşlarını ziyaret etti. 16 yaşındaki Rengin Alkış pamuk prenses, diğer çocuklar da 7 cüceler kostümü giydi. Etkinlikte, tedavisi süren çocuklara elma ve çeşitli hediyeler verildi, yeni yıl pastası kesildi.

Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, yeni yıl öncesi tedavi gören çocuklara ve ailelerine umut vermek için organizasyonu düzenlediklerini söyledi. Lösemiden kurtulmanın mümkün olduğunun altını çizen Antmen, "Pamuk prensesimiz ve 7 cücemiz lösemiyi atlatan hastalarımız. Savaşır mücadele edersek çocuklarımız löseminin her türlüsünden kurtulmak açısından umut içinde olacaklardır." dedi. Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz da hastalığı yenen çocukları bir araya getirerek hem hastalara hem de ailelere yeni yılın getirdiği sevinci ve mutluluğu yaşatmak istediklerini belirtti. Hastalığı yenen Rengin Alkış, 8 yaşındayken hastalığa yakalandığını, 45 gün yoğun bakımda kaldığını ve iki kez ölümden döndüğünü anlattı. - "Ben kurtuldum, onlar da kurtulabilir" Hastalığı sürecinde animatörlerin kendisini ziyaret ettiğini belirten Alkış, "Animatörlerden biri pamuk prenses kıyafeti giymişti ve bu beni çok mutlu etmişti. Ben de bugün hasta kardeşlerime o mutluluğu yaşatmak istedim. Lösemi, tedavi edilebilen bir hastalık. Lösemi hastası çocuklara destek olunması için herkesten kök hücre bağışında bulunmalarını talep ediyorum. Ben kurtuldum, onlar da kurtulabilir." diye konuştu. Baba Abdurrahman Alkış da kızının zorlu bir sürecin ardından lösemiyi atlattığını söyledi. Tedavisi süren diğer hastalara umut için çabaladıklarını dile getiren Alkış, bu kapsamda tırının dorsesine Türkçe ve İngilizce "Lösemi tedavi edilebilir. Kızımı kurtaran tüm sağlık kahramanlarına teşekkürler" ve "Siz de kök hücre bağışında bulunun, lösemili çocuklar hayat bulsun" afişleri yazdırdığını belirtti.

Etiketler : Lösemiyi yenen Pamuk Prenses lösemi adana Rengin Alkış pamuk prenses
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