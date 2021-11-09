Lösemiyi yendi şimdi hayallerinin peşinde

Mersin'de, henüz 6 yaşındayken yakalandığı lösemiye karşı verdiği mücadeleyi 2 yıl süren tedavisiyle kazanan 9 yaşındaki Berfin Bulut, gelecekte doktor olup kendisi gibi kanser hastalığına yakalanan çocukları iyileştirmek istiyor. Arkadaş edinip oyunlar da oynayan Berfin, artık hayallerinin peşinden koşuyor.

