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09 Kasım 2021 Salı 20:00:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 20:00:00

Lösemiyi yendi şimdi hayallerinin peşinde

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Mersin'de, henüz 6 yaşındayken yakalandığı lösemiye karşı verdiği mücadeleyi 2 yıl süren tedavisiyle kazanan 9 yaşındaki Berfin Bulut, gelecekte doktor olup kendisi gibi kanser hastalığına yakalanan çocukları iyileştirmek istiyor.

Mersin'de, henüz 6 yaşındayken yakalandığı lösemiye karşı verdiği mücadeleyi 2 yıl süren tedavisiyle kazanan 9 yaşındaki Berfin Bulut, gelecekte doktor olup kendisi gibi kanser hastalığına yakalanan çocukları iyileştirmek istiyor. Arkadaş edinip oyunlar da oynayan Berfin, artık hayallerinin peşinden koşuyor.

Etiketler : Lösemiyi yendi Mersin lösemi Berfin Bulut
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