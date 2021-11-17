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17 Kasım 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 18:00:00

Lösemiye dikkat çekmek için Cudi Dağı'na pedal çevirdiler

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Şırnak'ta Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Şırnak Talasemi Derneği ve Silopi Bisiklet Topluluğu'nca lösemiye dikkat çekmek için Cudi Dağı'na bisikletli etkinlik düzenlendi.

Şırnak'ta Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Şırnak Talasemi Derneği ve Silopi Bisiklet Topluluğu'nca lösemiye dikkat çekmek için Cudi Dağı'na bisikletli etkinlik düzenlendi.

Merkezden start alan 50 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 10 kilometre pedal çevirdi. Cudi Dağı eteklerindeki Esenli köyünde sonlanan etkinlikte lösemi hastaları için hazırlanan pasta kesildi.

Etiketler : Lösemiye dikkat çekmek Şırnak Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Cudi Dağı
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