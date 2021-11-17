Lösemiye dikkat çekmek için Cudi Dağı'na pedal çevirdiler

Lösemiye dikkat çekmek için Cudi Dağı'na pedal çevirdiler

Şırnak'ta Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Şırnak Talasemi Derneği ve Silopi Bisiklet Topluluğu'nca lösemiye dikkat çekmek için Cudi Dağı'na bisikletli etkinlik düzenlendi.



Merkezden start alan 50 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 10 kilometre pedal çevirdi. Cudi Dağı eteklerindeki Esenli köyünde sonlanan etkinlikte lösemi hastaları için hazırlanan pasta kesildi.