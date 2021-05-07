Lösemili Miray'a unutulmaz kutlama

Adana'da lösemi tedavisi gören ve 5'inci yaş günü gelen Miray Uğurlu'nun ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne mail göndererek, kızlarının polisleri çok sevdiğini bu nedenle de doğum gününü kutlamalarını rica etti.



Emniyet ekibi, Miray'ın tedavi gördüğü hastaneye gitti. Küçük kız, ellerinde yaş pasta ve hediyelerle odasına giren polisleri görünce büyük mutluluk yaşadı. Polis kimliği de hediye edilen Miray mutlaka polis olacağını dile getirdi.