  • BIST
    1443.11
  • Dolar
    8,2394
  • Euro
    10,0155
  • Altın
    485,2780
İstanbul
13 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Korkunç iddia! Sivilleri camide işkence ile öldürdü
Türkiye'de bir ilk oldu: Envantere girmeye hazırlanıyor
"Dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz"
Robot kolla dünya birincisi oldu
Lösemili Miray'a unutulmaz kutlama
60'lı yıllardan Pelin
Evlat acısıyla gözyaşı döktü
Organik tarımla dinleniyor
Özgüveni anneden
Dikkat! 12 Mayıs'a kadar uzatıldı...
Başkan Erdoğan'dan flaş yerli aşı açıklaması
Bakan Muş duyurdu... 150 bin liraya kadar destek
"ABD'nin son mektubu bizi haklı çıkardı"
"Türkiye ile birlikte hareket edersek bölgenin çehresi değişir"
Başkan Erdoğan da yakıdan takip ediyor... Sona yaklaşıldı
Beğenilmek beni değiştirmez
Albüm öncesi sıngle
Hıdırellez dilekleri ‘maskesiz'
Çapkın adam değilim
Çatalca'da iki günde yeni klip
Sosyal medyada özel hayat kuralı
Hüzünlendiren ‘Kaybolan Yıllar'
Annelik hedeflerini değiştirdi
Kriptosuncuk Faruk Fatih Özer'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
07 Mayıs 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 17:00:00

Lösemili Miray'a unutulmaz kutlama

ABONE OL

Adana'da lösemi tedavisi gören ve 5'inci yaş günü gelen Miray Uğurlu'nun ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne mail göndererek, kızlarının polisleri çok sevdiğini bu nedenle de doğum gününü kutlamalarını rica etti.

Adana'da lösemi tedavisi gören ve 5'inci yaş günü gelen Miray Uğurlu'nun ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne mail göndererek, kızlarının polisleri çok sevdiğini bu nedenle de doğum gününü kutlamalarını rica etti.

Emniyet ekibi, Miray'ın tedavi gördüğü hastaneye gitti. Küçük kız, ellerinde yaş pasta ve hediyelerle odasına giren polisleri görünce büyük mutluluk yaşadı. Polis kimliği de hediye edilen Miray mutlaka polis olacağını dile getirdi.

Etiketler : adana lösemi miray doğum günü kutlama
Nişanlısı Burak için dua istedi

Nişanlısı Burak için dua istedi
Sokak havası

Sokak havası
36. yaşımda çocuklar gülsün

36. yaşımda çocuklar gülsün
Karantina ilaçları topraklar!

Karantina ilaçları topraklar!
Hâlâ setin abisi

Hâlâ setin abisi
Tek gerçek gözyaşı

Tek gerçek gözyaşı
Sinema öğrencileri için rehber olacak

Sinema öğrencileri için rehber olacak
Celil Nalçakan yazın yine sahnelerde

Celil Nalçakan yazın yine sahnelerde
Yorumların çok ucuz!

Yorumların çok ucuz!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER