Lokantanın maskotu Atmaca dost

Adıyaman Besni'nin Atmalı Köyü'nde lokanta işleten Bülent Dilki, bir süre önce sabah iş yerini açtığında yerde baygın halde yatan atmaca yavrusunu gördü. Atmacayı besleyen ve su veren Dilki, tam olarak uçamadığı için kuşu doğaya bırakamadı.



Bebek gibi ilgilendiği atmacaya giderek alışan Dilki, kuşa "Dost" adını verdi. Lokantaya gelen müşterileri omzuna konan Dost ile karşılayan ve onunla servis yapan Dilki, biraz daha büyümesinin ardından atmaca yavrusunu doğaya bırakmayı planlıyor.