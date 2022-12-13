Liseli kedi ‘Aslan'

Avan, süt ve mama verdiği kediyi veterinere götürerek tedavisini ve aşılarını yaptırdı. Adını da 'aslan' koydu.



Okulun başlamasıyla idareciler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından bakılan kedi, derslerde, teneffüslerde ve öğle aralarında herkes tarafından ilgi gördü. Şimdilerde Aslan, sınıflara girerek ders dinliyor, koridorlarda öğrencilerle birlikte hareket ediyor.