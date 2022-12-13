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13 Aralık 2022 Salı 20:30:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 20:30:00

Liseli kedi ‘Aslan'

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Aksaray Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Orhan Avan, temmuzda okul avlusunda bitkin halde kedi yavrusu buldu.

Avan, süt ve mama verdiği kediyi veterinere götürerek tedavisini ve aşılarını yaptırdı. Adını da 'aslan' koydu.

Okulun başlamasıyla idareciler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından bakılan kedi, derslerde, teneffüslerde ve öğle aralarında herkes tarafından ilgi gördü. Şimdilerde Aslan, sınıflara girerek ders dinliyor, koridorlarda öğrencilerle birlikte hareket ediyor.

Etiketler : lise kedi okul
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