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25 Nisan 2022 Pazartesi 20:41:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 20:42:00

Lise öğrencisi Beyzanur kaza kurbanı

Kaynak: AA

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İstanbul'un Tuzla ilçesindeki kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Kaza, 23 Nisan'da saat 22.00 sıralarında D-100 Kara yolu Tuzla mevkii yan yolda meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan Ali N.Ş.'nin kullandığı otomobil, park halindeki minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 4 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin sürücüsü hastaneye gitmemek için sağlık ekiplerine bir süre direndi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarının sonunda sürücü, ambulansa bindirildi. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayda ağır yaralanan bir kişinin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

Beyzanur Sertkaya'nın cenazesinin Gebze'deki Pelitli Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

''KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞ''

Beyzanur Sertkaya'nın amcası Kemal Sertkaya, kazayı sonradan öğrendiklerini belirterek şöyle konuştu:

"İftardan dönüyorlardı. Saat 22.00 civarıydı. Kazaya karışan sürücünün ehliyeti yokmuş, ondan şikayetçiyiz. Tam detaylı şekilde bilmiyorum ama otomobil sürücüsü ambulansa da binmek istememiş. Kazada öndeki iki kişiye bir şey olmamış.''

Etiketler : Beyzanur Sertkaya İtfaiye ekipleri İstanbul tuzla
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