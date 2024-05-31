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31 Mayıs 2024 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 10:30:00

Lina için gönül köprüsü

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Rize'de 6 ay önce dünyaya gelen ikizlerinden doğuştan kalp rahatsızlığı olan Lina, ilaç tedavisine rağmen iyileşemedi. İstanbul'a sevk edilip ameliyat olması gerekiyordu ama hayati risk oluşturacağı için hastaneden çıkarılamadı. İstanbul'daki ekip Rize'ye giderek operasyonu gerçekleştirdi.

YATAK BAŞINDA OPERASYON

Rize'de Fatmanur-Ümit Tamam çiftinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 ay önce dünyaya gelen ikizlerinden doğuştan kalp rahatsızlığı olan Lina, uygulanan ilaç tedavisine rağmen iyileşmeyince İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilip kalp ameliyatı olmasına karar verildi. Ancak sevkin hayati risk oluşturduğu belirlenince ameliyat için Prof. Dr. Ali Rıza Karaci ve ekibi, İstanbul'dan kente geldi. Özel ekip, yatak başında ameliyat ettiği Lina'nın akciğer ve kalp arasında açık kalan damarını kapattı.

ÖRNEK BİR KOORDİNASYON

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, operasyonun örnek olabileceğini belirterek, "Uzman hekimlerin buraya gelip, direkt yatak başında ameliyat yapmalarının, hayati ve ailenin de konforu için en doğru seçenek olduğunu düşündük. Sağlık Bakanlığımızdan bunu talep ettik. İlgili uzmanların görevlendirmelerini ayarlayarak Rize'ye gelmelerini sağladı" dedi. Baba Ümit Tamam "Anne karnındayken ölüm riski olduğunu doktorlar söylemişti. Sağ olsun doktorlar ameliyat için özel olarak İstanbul'dan Rize'ye kadar geldiler. Sabırsızlıkla çocuğumuzu kucağımıza almayı bekliyoruz" dedi.

Etiketler : rize kalp rahatsızlığı ameliyat
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