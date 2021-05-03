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03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00:00

Leyleklerin vazgeçemediği köy

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde minarenin alemindeki yuva, 62 yıldır leyleklerin vazgeçilmez adresi oldu.

Kırsaldaki Çiçek Mahallesi Merkez Camisi minaresinin alemindeki yuva, baharın gelmesiyle leylekleri konuk ediyor, köylü de büyük sevinç yaşıyor.

Mahalle sakinlerinden 84 yaşındaki Vahap Türk leyleklerin yıldırım düşmesi sonucu yanan yuvayı yeniden yapıp yurt edindiğini söyledi.

Leylekleri çok sevdiklerini anlatan Türk, şunları kaydetti:

"Minaremiz 1959'da yapıldıktan sonra leylekler yuva yapmaya başladı. Daha önce kavak ağaçlarında yuva yapan leylekler minare yapıldığında yuvalarını minareye taşıdı. Bir ramazan ayında kuvvetli bir yağmurla minareye yıldırım düştü. Minaredeki yuva yanmaya başladı. Yavrular yandı ama anne babaları uçarak kurtuldu. Olayın ardından gökyüzü görünmeyecek çoklukta leylek gelip yanan yuvanın üzerinde 3 gün boyunca uçtu. Kısa zaman sonra leylekler gelip minarenin tepesine yeniden yuva yaptı. Leylekler 62 yıldır da aynı yuvaya gelip gidiyor."

Etiketler : Kahramanmaraş leylekler elbistan
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