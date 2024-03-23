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23 Mart 2024 Cumartesi 08:06:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 08:06:00

Leyleklerin genetik alışkanlıkları değişti

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Göçmen kuşlar üzerinde yapılan gözlemler, küresel ısınmanın leyleklerin binlerce yıllık genetik alışkanlıklarını değiştirdiğini gösterdi.

Dicle Vadisi'nde göçmen kuşlar üzerinde yapılan gözlemler, küresel ısınmanın leyleklerin binlerce yıllık genetik alışkanlıklarını değiştirdiğini gösterdi. Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Anadolu'da "yaz göçmeni" olarak kabul edilen leyleklerin sonbaharda da Nil Vadisi'ne doğru göç ettiğini söyledi.
Etiketler : göçmen kuş leylek genetik alışkanlık
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