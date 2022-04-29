Leyleklerin 60 yıllık dostu

ÇATIDA TAMİR YAPAMADI

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki İsmail Satıcı, evinin bahçesinde oluşturduğu yuvada leylekleri misafir ediyor. Devlet Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan İsmail Amca, gençlik yıllarında evinin çatısına yuva yapan leyleklerle ilgilenmeye, her yıl yuvalarını onarmaya başladı. Yuvalar nedeniyle evinin çatısında gerekli onarımı yapmakta zorlanan İsmail Satıcı, 15 yıl önce çareyi kuruyan bir ağacın üzerine leylekler için özel bir platform yapmakta buldu.

İsmail Satıcı, "Leylekler geldiklerinde de gittiklerinde de çok seviniyorum. Gittiklerinde asla üzülmem. Vade ve zamanı geldiğinde giderler. Geldikleri zaman tabii ayrı bir mutlu oluyorum" dedi.

HACI BABA İLE HACI ANNE



İsmail Satıcı, kepçe yardımıyla evinin bahçesine getirdiği 6 metre uzunluğundaki kurumuş ağacın tepesine yerleştirdiği platformun çevresine destekler yaparak leylekler için yuva hazırladı. 19 yaşından bu yana yaşadığı evin bahçesinde 60 yıldır leylekleri misafir eden Satıcı, göçmen konuklarının gelişini her yıl heyecanla bekliyor. Onlara "Hacı Baba" ile "Hacı Anne" ismini verdiğini söyleyen İsmail Amca, "Leylekler geldiğinde çocuklar gibi mutlu oluyorum. Geç kaldıklarında beni sancı tutuyor" dedi.