Leyleklere yapay yuva

Kuş Bilimci Mustafa Kaya, leyleklerin elektrik direkleri üzerine yuva yapmasının, kısa devrelere neden olarak hem leylek ölümlerine hem de trafo patlamalarına yol açtığını söyledi. Kaya, "Edirne'de yaklaşık 400 leylek yuvası var" dedi.



Leyleklerin elektrik direkleri üzerine yuva yapmasının, kısa devrelere neden olarak hem leylek ölümlerine hem de elektrik kesilmesiyle birlikte trafo patlamalarına yol açtığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Bunun önüne geçmek için yapay yuvalar öneriyoruz. Daha önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile yaptığımız proje kapsamında Edirne ve Tekirdağ'da pilot bölgeler belirledik. Bu pilot bölgelerde bulunan köylerdeki elektrik direkleri üzerinde yapay yuvalar planlıyoruz. Kısmet olursa bu yıl ve önümüzdeki yıl yapay yuvaları buralara yerleştireceğiz. Bu yuvaların leylek popülasyonu üzerinde nasıl etkilerinin olduğunu araştıracağız ve sonuçlarını paylaşacağız. Edirne'de bazı noktalarda yapay yuvalar var ama çok fazla değil. Onların da olumlu etkisi olacaktır."

Kaya, leyleklerin göç tarihlerinde 15-20 günlük gecikmeler olabileceğine dikkati çekerek, "Bu tamamen iklimseldir. Hatta sıcak havalardan soğuk havalara geldiğinde leylekler büyük tehlikeyle karşı karşıya kalır. Bu soğuk hava ölümlere de neden olabilir. Bu sene Trakya'ya gelen leyleklerin bugünkü iklim koşullarından çok fazla etkileneceklerini zannetmiyorum. Son zamanlarda küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle leyleklerin bir kısmının göç etmediğini de görüyoruz." ifadesini kullandı.