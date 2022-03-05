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05 Mart 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 16:00:00

Leyleklere kar sürprizi

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Her yıl mart ayının ortalarında kente dönen leylekler, bu yıl 15 gün erken geldi.

Her yıl mart ayının ortalarında kente dönen leylekler, bu yıl 15 gün erken geldi. Yuvalarına dönmeye başlayan 'baharın müjdecisi' leylekler, kış şartlarının sürdüğü kentte yiyecek sıkıntısı çekince vatandaşlar el uzattı. Vatandaşlar, leylekler için yem bıraktı. Leyleklerin yuva yaptığı köylerden biri olan Karabey köyünde yaşayan Rahmetullah Güngör, leyleklerin normalde 10 Mart'tan sonra geldiğini söyledi. Güngör "Leylekleri 'baharın müjdecisi' olarak biliyoruz. Her yıl aynı zamanda geliyor. Ama bu yıl leylekler değişiklik yaptı. İnşallah, bahar yakındır" dedi. Mehmet Certel ise leyleklerin her yıl köylerine gelip misafir olduğunu belirtti.

Etiketler : leylek rahmetullah güngör kar yağışı hava durumu göç
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