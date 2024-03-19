Leylekler göç etmiyor

Bismil kara yolu kenarındaki leylekler, kışın göçmeyip, 50 kilometrelik yol boyunca Dicle Nehri'ne paralel kurdukları yuvalar ile büyük bir koloni oluşturdu. Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Leylekler artık göç etmiyor. Bunda iklim değişikliğinin ciddi etkisi var. Leylekler artık Bismil'de kalabiliyor. Bu sene 100'den fazla leyleğin burada kışı geçirdiğini biliyoruz" dedi.