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19 Mart 2024 Salı 07:19:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 07:19:00

Leylekler göç etmiyor

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Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kılıç, "Leylekler artık göç etmiyor. Bunda iklim değişikliğinin ciddi etkisi var. Leylekler artık Bismil'de kalabiliyor." dedi.

Bismil kara yolu kenarındaki leylekler, kışın göçmeyip, 50 kilometrelik yol boyunca Dicle Nehri'ne paralel kurdukları yuvalar ile büyük bir koloni oluşturdu. Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Leylekler artık göç etmiyor. Bunda iklim değişikliğinin ciddi etkisi var. Leylekler artık Bismil'de kalabiliyor. Bu sene 100'den fazla leyleğin burada kışı geçirdiğini biliyoruz" dedi.

Etiketler : diyarbakır leylek göç
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