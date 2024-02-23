Leylek yuvasına özel koruma
Edirne'deki tarihi hastane duvarı göçmen misafirlerinin yuvasıyla birlikte koruma altına alındı. 11 metre yüksekte bozulmadan korunan yuva leyleklerin girişine uygun olacak şekilde açık bırakıldı.
58 TON ÇELİK MALZEME KULLANILDI
Edirne'de, yıkılma tehlikesi yaşayan tarihi Merkez Asker Hastanesi duvarı üzerindeki leylek yuvasıyla beraber koruma altına alındı.
Edirne Sarayı'nın sınırları içerisindeki hastane alanından bugüne ulaşan 11 metre yüksekliğinde duvar kalıntısı, yıkılma tehlikesine karşı 58 ton çelik malzeme kullanılarak koruma altına alındı.
BAHARDA GELMELERİ BEKLENİYOR
II. Abdülhamit'in emriyle Osmanlı-Rus harbi sonrası 1889 yılında yaptırılan hastane duvarında çalışmalar yapılırken duvardaki leylek yuvasına hassasiyetle yaklaşıldı.
Bozulmadan korunan yuva leyleklerin girişine uygun olacak şekilde açık bırakıldı. Baharla birlikte duvarı üzerindeki leylek yuvası göçmen misafirlerini ağırlayacak.