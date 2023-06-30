Leylek "Mecnun" eşi "Leyla"ya kavuştu
Yuvasında yaşarken yaralanarak Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesine getirilen eşini bırakmayan erkek leylek, dişisinin bulunduğu kafesin üzerinde yuva yaptı.
Konya Karatay ilçesindeki yuvasında yaşarken yaralanarak Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesine getirilen eşini bırakmayan erkek leylek, dişisinin bulunduğu kafesin üzerinde yuva yaptı. Ekiplerin "Leyla" ile "Mecnun" ismini verdiği leylekler, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından yuvalarında birlikte yaşamaya başladı.