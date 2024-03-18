'Leylek Apartmanı' erken şenlendi

BİNLERCE KİLOMETRELİK YOL

Her yıl Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine Nisan ayında kuluçkaya yatmak için gelen leylekler, kendileri için inşa edilen "Leylek Apartmanı"na mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle erken döndü. Bir iş insanı tarafından inşa edilen "Leylek Apartmanı" her yıl onlarca leyleği misafir ediyor. Leylekler, bu senede Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yaptığı binlerce kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan "Leylek Apartmanı"na ulaştı.

BAHARIN MÜJDECİSİ OLDULAR

Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler, Türkiye'de de havaların mevsim normallerini üzerinde seyretmesi nedeniyle Kızılcahamam'a bir ay süreyle erken geldi. Kuluçkaya erken yatan leyleklerin nisan ayında yumurtlaması ve mayıs ayında da yavrularına kavuşması bekleniyor. Kızılcahamam'ın maskotu olan leylekler vatandaşlar için baharın müjdecisi olurken, ilçeyi ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor. Kuluçka süresini tamamlayan leylekler, sonbaharda tekrar sıcak bölgelere göç edecek.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMASINLAR DİYE YAPILDI

Kızılcahamam'da iş yeri bulunan Ömer İlhan uzun yıllar önce, inşaat sırasında iki leyleğin elektrik direklerine yuva yapmaya çalıştığını ve defalarca kez başarısız olup rüzgarın yuvalarını dağıttığını gördü. İç güdüleri gereği yüksek yerlere yuva yapmak isteyen leylekler, elektrik direklerine yuva kurmuşlardı ve maalesef elektrik akımına kapılıp can vermişlerdi. Buna şahit olan İlhan, işe koyulup onlara rahat edecekleri bir yaşam alanı sunmaya karar verdi. Ve Leylek apartmanını yaptı.