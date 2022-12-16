Levent'te bulunan AVM'deki yangın söndürüldü

Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul Levent'te yangın çıkan alışveriş merkezinin tamamı tahliye edildi. Can kaybı ya da yaralanan yok

