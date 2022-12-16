Levent'te bulunan Metrocity AVM'deki yangın söndürüldü
Kaynak: TRT Haber
İstanbul'un Levent'te bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Ekipler tarafından yangın söndürüldü. AVM'dekilerin tamamının tahliye edildiği ve can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenildi.
Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul Levent'te yangın çıkan alışveriş merkezinin tamamı tahliye edildi. Can kaybı ya da yaralanan yok
- Levent'te bulunan AVM'deki yangın söndürüldü
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