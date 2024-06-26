YEŞİL ÇAY

Yeşil çay içerdiği antioksidanlarla, cildinizin yenilenme sürecini hızlandıracak. Bu sebeple lekelerinizin azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca hazırlaması da çok basit!

Öncelikle kaynar suya bir poşet yeşil çay atarak demlenmesini bekleyelim. Daha sonra çay soğuduktan sonra pamuk yardımıyla lekelerimizin olduğu bölgelere günde 2 kez olacak şekilde uygulayalım.

KOLİK ASİT

İlla kolik asit olarak kullanmanıza gerek yok! Kolik asit içeren güneş kremleri tercih edebilirsiniz. Düzenli kullanım ile güneş lekelerinizin azalmasına yardımcı olacak. Ayrıca bu bileşenler cilt tonunuzu da eşitleyerek doğal bir görünüm kazandıracak.

LİMON

Limonda bulunan asit, lekelerin rengini açmaya ve ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur.

Bir taze limonu kesip, güneş lekelerinize sürerek 10-15 dakika bekletiniz. Ancak unutmayın! Güneşe çıkmadan önce yüzünüzü iyice temizlediğinizden emin olun.

AZELAİK ASİT

Cilt bakım rutinlerinize azelaik asit eklemeye ne dersiniz? Azelaik asidin içerisinde bulunan buğday ve çavdar sayesinde cilt lekeleriniz gözle görülür bir azalma sağlayacak.

KIRMIZI SOĞAN

Soğandaki doğal asit, güneş lekelerinizin görünümünü azaltmaya yardımcı olacak. Bir kırmızı soğanı kesip güneş lekelerinizin üzerine uygulayın. Pişman olmayacaksınız.

YAYIK ALTI SUYU

Güneş lekelerinden kurtulmak için yayık altı suyu size yardımcı olacak. Lekelerin üzerine pamuk yardımıyla yayık altı suyunu sürün ve bir süre bekletin. Böylece hem yeni leke olumlarını engellemiş olacaksınız hem de mevcut lekelerin görünümlerin giderilmesini sağlayacaksınız.

E VİTAMİNİ



E vitamini, ciltteki renk eşitsizliklerini düzeltmeye birebirdir. E vitamini kapsülünü kırın ve güneş lekelerinize masaj yaparak sürün. Bu taktik lekelerinizin azalmasına yardımcı olur.

ALOE VERA JEL

Aloe vera, doğal iyileştirme özellikleriyle bilinir. Güneşten zarar gören bölgelerinize günde iki kez aloe vera jeli sürerseniz eğer cildinizin onarma sürecine katkı sağlar.

GÜNEŞ KREMİ

En önemlisini sona sakladık! Cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumak için en az 15 faktörlük güneş kremi sürmeyi unutmayın. Her sabah sürmekle beraber gün içinde de tazelemeyi unutmayın. Bol bol su içmeyi ve güneş kremi sürmeyi asla ihmal etmeyin.