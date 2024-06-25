VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Şarkılar sıradan" eleştirisine, yazarlardan cevap
Turistler Van kahvaltısını çok sevdi!
Kuvvetli yağış geliyor!
Gençleşmenin sırrı: Kilosu 80 TL!
Dünyanın en uzun köpeğinden acı haber!
Kadın kadını neden kıskanır?
25 Haziran 2024 Salı 10:29:00 - Güncelleme:25 Haziran 2024 Salı 10:29:00

Lavanta bahçesi görenleri büyüledi!

Kaynak: IHA

ABONE OL

Kars'ta etrafa yaydığı koku ve mor görüntüsüyle görenleri büyüleyen lavanta bahçesi, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Yol kenarındaki araziye bir vatandaş tarafından ekilen lavantalar, görenleri mest etti.

Kokusu ve görüntüsüyle çevredekileri kendine çeken lavanta bahçesi, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Lavanta bahçesi, drone ile havadan görüntülendi.

ÖZENLE BAKILIYOR!

Bakımı özenle yapılan lavanta bahçesi, tarım ve turizmin buluştuğu nokta halini aldı.

Fotoğraf tutkunlarına davetiye çıkaran lavanta bahçesi, görsel şölen oluşturdu.

Etiketler : lavanta kars bahçe
Mahkemelik oldular!

Mahkemelik oldular!
Şarkılarını repertuvarına almıyordu... Gerçek ortaya çıktı

Şarkılarını repertuvarına almıyordu... Gerçek ortaya çıktı
Timberlake'e kelepçeli gözaltı

Timberlake'e kelepçeli gözaltı
Sosyal medyadan isyan etti!

Sosyal medyadan isyan etti!
Kendini sakatladı

Kendini sakatladı
Playback tepkisi

Playback tepkisi
Müjde Uzman hakkında konuştu: Tükenmedi

Müjde Uzman hakkında konuştu: Tükenmedi
İpek Erdem'den oyunculara estetik eleştirisi

İpek Erdem'den oyunculara estetik eleştirisi
Demet Özdemir'den itiraf: Aşk bende kısa sürüyor

Demet Özdemir'den itiraf: Aşk bende kısa sürüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX