Lavanta bahçesi görenleri büyüledi!

Yol kenarındaki araziye bir vatandaş tarafından ekilen lavantalar, görenleri mest etti.

Kokusu ve görüntüsüyle çevredekileri kendine çeken lavanta bahçesi, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Lavanta bahçesi, drone ile havadan görüntülendi.

ÖZENLE BAKILIYOR!

Bakımı özenle yapılan lavanta bahçesi, tarım ve turizmin buluştuğu nokta halini aldı.

Fotoğraf tutkunlarına davetiye çıkaran lavanta bahçesi, görsel şölen oluşturdu.