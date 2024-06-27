Lavanta iş kapısı oldu

Lavanta bahçeleri kadınlara iş alanı oluşturdu. İstanbul Tuzla'da üç kadın girişimci lavanta üretip gelir elde ediyor. Morlar içindeki lavanta bahçeleri aynı zamanda dekorlarla ziyaretçilerini ağırlıyor. Binlerce insan fotoğraf çektirmeye lavanta bahçesine geliyor.

3 kadın girişimci, hasat ettikleri üründen yağ, kolonya ve sabun üretip gelir elde ediyor.



Özlem İş ile görümcesi Ayla Demirkoparan ve akrabaları Sıdıka Kızıltaş'ın sahibi olduğu lavanta bahçesi sosyal medya fenomenlerinin de uğrak mekanı haline geldi.

LAVANTA BAHÇESİ NASIL KURULDU?

Kuruculardan Özlem İş, 3 yıl önce eşinin de desteğiyle kayınvalidesine ait 2,5 dönümlük araziye lavanta fideleri ektiğini söyledi.

İş, bilgi almak için Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurup, sonrasında lavanta fidelerini aldıklarını kaydetti.

LAVANTAYLA NELER YAPILIYOR?

Kızıltaş, zamanla hasat ettikleri lavantanın fabrikada kimyagerlerce işlendiğini, lavanta suyu, yağ, kolonya ve sabun imal ettiklerini, tohumlarını da kurutup satarak ek gelir elde ettiklerini belirtti.

LAVANTADAN BAL DA ELDE EDİLİYOR



Kutlay, lavanta çiçeklerinin albenisi sebebiyle arıları bal üretimine teşvik ettiğinden bahsederek, 'Bir dönümde yetiştiricilik yaptığınızda yaklaşık 15-20 kilo lavanta balı elde edebiliyorsunuz. Bu da arıların çoğalmasında, üremesinde bize büyük bir avantaj sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

LAVANTA BALININ FAYDALARI

Bu balın içerdiği mineraller açısından faydalı olduğuna, göğüs yumuşatıcı ve ferahlatıcı etkisi dolayısıyla astım hastalarının bunu tercih edebileceğine işaret eden Kutlay, 1 yaş altı çocuklara ise bunun tavsiye edilmediğini kaydetti.

Bahçe, hasat işlemleri nedeniyle temmuz ayının ortasına kadar gezilebiliyor.