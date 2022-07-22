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22 Temmuz 2022 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 16:30:00

Lara 1.5 yıl sonra dalgalarla buluştu

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Antalya'da 1.5 yıl önce bağırsaklarındaki poşet nedeniyle ölmek üzereyken sahile vuran deniz kaplumbağası, tedavisinin ardından dalgalarla buluştu.

Antalya'da 1.5 yıl önce bağırsaklarındaki poşet nedeniyle ölmek üzereyken sahile vuran deniz kaplumbağası, tedavisinin ardından dalgalarla buluştu. 'Lara' adı verilen 30 yaşındaki caretta caretta uydu takip cihazıyla 1 yıl boyunca izlenip, göç ettiği, beslendiği alanlar incelenecek.

Prof. Dr. Yakup Kaska, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü. Bu kaplumbağamızın adını Lara koymuşlar soyadını da ben koymak istiyorum. Lara Barış olsun. Hangi ülkelerin sahillerine gideceğini bilmiyoruz. Gittiği her yere barış götürsün barış artsın dünyada" diye konuştu.

Etiketler : Antalya Prof. Dr. Yakup Kaska Kıbrıs Barış Harekatı
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