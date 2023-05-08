Erzurum'da yaşayan 75 yaşındaki Selami Yılmaz çocukluğundan bu yana kuzuları sahiplenip onlarla vakit geçiriyor. En büyük keyfi sokakta kuzularını gezdirmek olan "Kuzulu Dede" lakaplı Yılmaz, "65 yıldır bunu kendime alışkanlık yaptım" dedi.



Genelde çift kuzu sahiplenen ve minik kuzulara "Efe", "Nazlı" isimlerini veren Selami Yılmaz, "Onları biberon ile besliyorum. Asla sözümden çıkmıyorlar. İnsanlara hayvan sevgisi ve sahiplenme noktasında örnek olmak beni mutlu ediyor" diye konuştu.