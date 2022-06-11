VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İtalya'da enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı
PKK'nın çocuk mezarlığı
Bakan Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz
Aydın'da Afrodit turizmi
Kuzulu dede!
Bu bahçeden sebze toplamak ücretsiz
İşitme engelli 24 kadın buluştu
Kadın-erkek klişesini yıktık
30 yıl sonra Saman Alevi
Boğazı salladı
Dede mirasını besteledi
4 kişilik aile olduk
‘Kaçış'a hazır
Albüm çıkarıyor
Evini tasarlıyor
Harbiye hatırası
Projeleri değerlendiriyor
Sosyal medyayı sevemedim
Dünya müzik sahnesinde genç bir Türk
ÇOCUKLARI ETKİLEYEN SALGIN NOROVİRÜS
KRONİK MİGREN HASTALARI BOTOKSLA RAHATLIYOR
3-6 yaş arasında asla sünnet yaptırmamalı
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları 11 Haziran
11 Haziran 2022 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 15:30:00

Kuzulu dede!

ABONE OL

Erzurum'da yaşayan 73 yaşındaki Selami Yılmaz 8 yaşından beri hep kuzu bakıyor.

Kuzuları alıp evinde anne şefkatiyle büyüten Selami Yılmaz'a komşuları 'Kuzulu Dede' diyor. 'Onlar olmasa yaşayamam' dediği can dostlarını bir an olsun ayırmayan Selami Dede, nereye giderse Nazlı ve Efe adını verdiği kuzularını da götürüyor.

Erzurum'da çocukluğundan beri sütle besleyip yetiştirdiği kuzularla cadde ile sokaklarda gezen ve "kuzulu dede" olarak bilinen 73 yaşındaki Selami Yılmaz'ı hayvanları bir an bile olsun yalnız bırakmıyor. Merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Yılmaz, henüz 2, 3 aylıkken satın aldığı kuzulara yıllardır evinin karşısındaki kulübede bakıp biberonla besleyen Yılmaz, onları zaman zaman da yıkıyor. Çevredekilerin "kuzulu dede" olarak hitap ettiği Yılmaz, cadde ve sokakta "Nazlı" ve "Efe" gibi isimler verdiği kuzularıyla geziyor. Yılmaz'ın yanından ayrılmayan kuzular, kırmızı ışıkta duruyor, yolun karşısına yaya geçitlerinden geçiyor. Yılda yaklaşık 4-5 kuzu alıp büyüttükten sonra vatandaşların ısrarlı talebi üzerine satan Yılmaz, daha sonra başka kuzular alıp büyütüyor.

"Kuzulu dede" 65 yıldır kuzu besleyip bakıyor Selami Yılmaz, kuzu sevgisinin çocukluğunda başladığını belirterek, "Çocukluğumuzda mahallede hayvanlar toplanırdı, yaklaşık 8 yaşından beri kuzuları sevip bakımlarını yaparım." dedi. Kuzulara adeta anne şefkatiyle baktığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti: "Bu kuzuların annesi olmadığından sütle beslediğimde bana hemen alışıyorlar. Kuzularla aramızda aynı baba ve ana gibi duygular oluşuyor, bunları kesmeye kıyamazsınız. Bu kuzuların sevgisi çok farklı. Çocuklarım peşime gelmez ama kuzularım nereye gidersem yanımda. Kurban olduğum Allah bu hayvanlara öyle bir duygu vermiş ki insanı kokusuyla tanıyor ve fark ediyor. Trafikte yaya geçidinde beklediğimde onlar da bekler." Yılmaz, kuzularıyla her sabah ve akşam serin havada yürüyüşe çıktığını belirterek, yoldan geçenlerin bu durumu fotoğrafladığını dile getirdi. - Kuzularını Arap sabunuyla yıkıyor Özellikle çocukların kuzularla ilgilendiğini ve çok sevdiğini anlatan Yılmaz, "Yolda yürürken vatandaşlar, gençler, ve çocuklar kuzuyu sevip fotoğraf çekiliyor. Kuzuya sevgiyle yaklaştığım için o da bunu hissediyor, evden çıktığımda biraz uzaklaşınca hemen arkamdan bağırıyorlar. Kışın kulübede kuzular için soba yakıyor, her 15 günde bir Arap sabunuyla yıkıyorum. Kuzular büyüdüğünde satıp küçük alıyorum. Bu yüzden bana 'Kuzulu dede' diyorlar." ifadelerini kullandı. Yılmaz, ileri yaşından dolayı ailesinin kuzu besleme ve bakma işini artık bırakmasını istediğini belirterek, gücünün yettiğince bu işi yapacağını söyledi. Kuzular olmadan yaşamın kendisi için zor olduğunu dile getiren Yılmaz, "İnsan sevdiği bir şeyi kaybettiğinde üzülür ya, ben de öyleyim. Kuzum olmadığında uyku bile uyuyamıyor, özlediğimde fotoğraflarına bakıyorum. Onlar olmasa hayatım anlamsız geçer. Kuzuyla gezmek terapi gibi geliyor. Sevgi başka bir şey. Bu yıl sağlık sorunlarım var, sanırım bu seneden sonra artık kuzu bakamayabilirim." sözlerine yer verdi. Yılmaz, hayvan sevgisinin önemini vurgulayarak, "Herkes Allah'ın yarattığı hayvanlara saygı göstermeli ve sevmeli. Yerdeki karıncayı bile incitmemeye dikkat etmeliyiz." dedi.

Etiketler : kuzu dede selami yılmaz erzurum
Vejeteryan konser

Vejeteryan konser
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Hayal etmekten vazgeçmedim

Hayal etmekten vazgeçmedim
Bir rüyanın içindeyim

Bir rüyanın içindeyim
Doğuma masajla hazırlanıyor

Doğuma masajla hazırlanıyor
Tayfur şarkısına Erdem yorumu

Tayfur şarkısına Erdem yorumu
Annesinin kuzusu

Annesinin kuzusu
Maldivler'de yorgunluk atıyor

Maldivler'de yorgunluk atıyor
Destansı ticaret

Destansı ticaret

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX