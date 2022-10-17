Kuvvetli sağanak yolda: Ulaşımda aksamalar bekleniyor

17 Ekim Pazartesi güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre, yurt genelinde hafta için boyunda sağanak yağmur görülecek. Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl hariç) ile Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Denizli, G. Antep, Kilis, Adıyaman, Mardin ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, İç Ege'de mevsim normalleri altında, güneydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ GELİYOR

Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile yarın Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ile bu akşam saatlerinde Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA 16°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey ve batısı ile yarın zamanla doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

KARS 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis ile yarın Mardin ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 19°C, 31°C