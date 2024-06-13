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13 Haziran 2024 Perşembe 15:08:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 15:08:00

Kuvvetli rüzgar geliyor!

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batısında etkili olacak kuvvetli rüzgarlara karşı uyarılarda bulundu.

Batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaların etkili olacağı vurgulandı.

Yapılan uyarıda, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçmaları ve toz savrulmaları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Etiketler : meteoroloji rüzgar uyarı
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