Kuvvetli rüzgar geliyor!

Batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaların etkili olacağı vurgulandı.

Yapılan uyarıda, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçmaları ve toz savrulmaları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.