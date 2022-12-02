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02 Aralık 2022 Cuma 23:11:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 23:11:00

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA

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Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ali Atay yönetimindeki otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 20. kilometresindeki kavşakta, Mevlit Bozkurt'un kullandığı 43 UF 694 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ziraat Bankası personelleri olduğu öğrenilen diğer aracın sürücüsü Atay ile aynı araçtaki Hasan Kaynar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : Kütahya trafik kazası Ziraat Bankası
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